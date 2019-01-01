Вывод средств Вывод На нашей платформе не нужно ждать несколько дней свои честно заработанные!

Вывод средств производится в течение часа, но чаще это происходит за 5-15 минут.

Не блокируем аккаунты Без блока Наша компания никогда таким не занималась! Мы единственный брокер на просторах СНГ, который за 3 года провел все выводы средств и никого не заблокировал.

Честные котировки Котировки Возможность посекундно проверить честность котировок в специальном разделе, которые поступают от FXCM-мирового лидера брокерских услуг.

Без менеджеров Менеджеры Мы никогда не названиваем клиенту. Если вам нужна помощь, то вы всегда можете написать в чат, и вам ответят в течение 1 минуты в будние дни с 9 до 17 по мск.

Без бонусов Бонусы Мы никому не привязываем бонусы, у нас даже нет такой функции и услуги!

Без обмана Без обмана Больше, чем за 3 года работы мы не обманули ни одного клиента. Вывели 100% заявок на вывод. Год назад сделали раздел проверки котировок, в который поступают котировки напрямую от поставщика.

Риск менеджмент Менеджмент Если вы пока ещё не можете держать себя в руках сами, то доверьте эту функцию бездушному роботу, который отключит вам торговлю на том уровне, который вы заранее зададите, и возможно сбережёт вам значительную часть баланса.

Фиксированные выплаты Выплаты Когда брокер пишет, что у него выплаты по сделкам до 95%, то нужно понимать, что такое можно встретить очень редко и по какому-нибудь одному активу. Обычно эта выплата составляет меньше 60-70%. У нас же вы с таким не столкнётесь.