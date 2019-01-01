Вывод средств Вывод
На нашей платформе не нужно ждать несколько дней свои честно заработанные!
Вывод средств производится в течение часа, но чаще это происходит за 5-15 минут.
Прозрачный брокер
бинарных опционов
Попробуй платформу с графиком Trading View и котировками fxcm
На нашей платформе не нужно ждать несколько дней свои честно заработанные!
Вывод средств производится в течение часа, но чаще это происходит за 5-15 минут.
Наша компания никогда таким не занималась! Мы единственный брокер на просторах СНГ, который за 3 года провел все выводы средств и никого не заблокировал.
Возможность посекундно проверить честность котировок в специальном разделе, которые поступают от FXCM-мирового лидера брокерских услуг.
Мы никогда не названиваем клиенту. Если вам нужна помощь, то вы всегда можете написать в чат, и вам ответят в течение 1 минуты в будние дни с 9 до 17 по мск.
Мы никому не привязываем бонусы, у нас даже нет такой функции и услуги!
Больше, чем за 3 года работы мы не обманули ни одного клиента. Вывели 100% заявок на вывод. Год назад сделали раздел проверки котировок, в который поступают котировки напрямую от поставщика.
Если вы пока ещё не можете держать себя в руках сами, то доверьте эту функцию бездушному роботу, который отключит вам торговлю на том уровне, который вы заранее зададите, и возможно сбережёт вам значительную часть баланса.
Когда брокер пишет, что у него выплаты по сделкам до 95%, то нужно понимать, что такое можно встретить очень редко и по какому-нибудь одному активу. Обычно эта выплата составляет меньше 60-70%. У нас же вы с таким не столкнётесь.
Можно много писать о компетентности нашей техподдержки. Но мы придумали лучше! Мы вычитаем из зарплаты менеджеров по 5 долларов за каждый не отвеченный или неправильно отвеченный вопрос.
Двукратный чемпион мира по
crosslifting
Удивило, что представители брокера везде появляются и оспариввют голословные выводы, порой успешно и обзор редактируют, порой это игра в одни ворота с безграмотными блогерами. Т.е. следят за своей репутацией, чего никогда не делают кухни)Понравились грамотные комменты представителей интрейда, даже кое-что проверил в инете - правдаСсылка на отзыв
Это скорее не отзыв, а душевное состояние, которым просто хочется поделится. За это время выведено около 100 000 рублей . Максимальное время вывода 4 минуты.Ссылка на отзыв
Не знаю как за 15 минут, но у меня все выводы, как и последний, который я сделал был сделан в течении 1-ой минуты.Ссылка на отзыв
вот что касается вывода, то красавцы. Деньги пришли на киви в течении 5 минут.Ссылка на отзыв
Очень удобно торговать стало. Спасибо.
Правда. На сегодняшний день вы ЛУЧШИЕ!
Я всё таки к вам перешёл, хоть и с Европы. Как нибудь договоримся.....;):).
Тоже начал торговать на данном брокере, график конечно смущает, но котировки по исполнению точные, а это самое главное.Ссылка на отзыв
На данный момент это самый прозрачный брокер, по моему скромному мнению. Поддержка на высоте, не навязчивая, отвечает сразу, проблемы решаются. Брокер развивается, платформа совершенствуется, но то что обещается выполняется на все 100%.Ссылка на отзыв
Торгую на этом брокере 3 недели. Пока не сливаюсь, хотя на других постоянно. Начинала с 80 долларов, выводила 1 раз.Ссылка на отзыв