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Заработай за 3 минуты до 85% прибыли c одной сделки и выведи ее за 15 минут

Попробуй платформу с графиком Trading View и котировками fxcm

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Наши предложения

Вывод средств Вывод

На нашей платформе не нужно ждать несколько дней свои честно заработанные!
Вывод средств производится в течение часа, но чаще это происходит за 5-15 минут.

Не блокируем аккаунты Без блока

Наша компания никогда таким не занималась! Мы единственный брокер на просторах СНГ, который за 3 года провел все выводы средств и никого не заблокировал.

Честные котировки Котировки

Возможность посекундно проверить честность котировок в специальном разделе, которые поступают от FXCM-мирового лидера брокерских услуг.

Без менеджеров Менеджеры

Мы никогда не названиваем клиенту. Если вам нужна помощь, то вы всегда можете написать в чат, и вам ответят в течение 1 минуты в будние дни с 9 до 17 по мск.

Без бонусов Бонусы

Мы никому не привязываем бонусы, у нас даже нет такой функции и услуги!

Без обмана Без обмана

Больше, чем за 3 года работы мы не обманули ни одного клиента. Вывели 100% заявок на вывод. Год назад сделали раздел проверки котировок, в который поступают котировки напрямую от поставщика.

Риск менеджмент Менеджмент

Если вы пока ещё не можете держать себя в руках сами, то доверьте эту функцию бездушному роботу, который отключит вам торговлю на том уровне, который вы заранее зададите, и возможно сбережёт вам значительную часть баланса.

Фиксированные выплаты Выплаты

Когда брокер пишет, что у него выплаты по сделкам до 95%, то нужно понимать, что такое можно встретить очень редко и по какому-нибудь одному активу. Обычно эта выплата составляет меньше 60-70%. У нас же вы с таким не столкнётесь.

Компетентная техподдержка Техподдержка

Можно много писать о компетентности нашей техподдержки. Но мы придумали лучше! Мы вычитаем из зарплаты менеджеров по 5 долларов за каждый не отвеченный или неправильно отвеченный вопрос.

Лицо бренда
INTRADE.BAR

Алексей Костерин

Двукратный чемпион мира по
crosslifting

Несколько отзывов о нас
от настоящих людей

newfx

Удивило, что представители брокера везде появляются и оспариввют голословные выводы, порой успешно и обзор редактируют, порой это игра в одни ворота с безграмотными блогерами. Т.е. следят за своей репутацией, чего никогда не делают кухни)Понравились грамотные комменты представителей интрейда, даже кое-что проверил в инете - правда

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bars199

Это скорее не отзыв, а душевное состояние, которым просто хочется поделится. За это время выведено около 100 000 рублей . Максимальное время вывода 4 минуты.

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Anatolii74

Не знаю как за 15 минут, но у меня все выводы, как и последний, который я сделал был сделан в течении 1-ой минуты.

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SmaLLAlien

вывод как всегда на высоте. Сегодня сделан заказ сегодня и вывели. Супер

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Mite

Вы прислушиваетесь к капризным клиентам - да вы на самом деле лучшие

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trapni

Вот это подход настоящих профессионалов! Спасибо и удачи Вам!

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farzoy

вот что касается вывода, то красавцы. Деньги пришли на киви в течении 5 минут.

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Georg24

Очень удобно торговать стало. Спасибо.
Правда. На сегодняшний день вы ЛУЧШИЕ!
Я всё таки к вам перешёл, хоть и с Европы. Как нибудь договоримся.....;):).

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Buravchiq

Сегодня мне вывели деньги, на самом деле быстро и без проблем

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Bozman

Тоже начал торговать на данном брокере, график конечно смущает, но котировки по исполнению точные, а это самое главное.

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Алекс

На данный момент это самый прозрачный брокер, по моему скромному мнению. Поддержка на высоте, не навязчивая, отвечает сразу, проблемы решаются. Брокер развивается, платформа совершенствуется, но то что обещается выполняется на все 100%.

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yulya-novichok

Торгую на этом брокере 3 недели. Пока не сливаюсь, хотя на других постоянно. Начинала с 80 долларов, выводила 1 раз.

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